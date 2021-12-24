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Мотострелки ЮВО отточили мастерство вождения БМП и огневой подготовки под Волгоградом

17:11 24.12.2021
Военные отработали стрельбы из автоматов Калашникова, РПГ-7 и вооружения боевых машин.
Мотострелки ЮВО отточили мастерство вождения БМП и огневой подготовки под Волгоградом
© Фото: Минобороны РФ
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В мотострелковом соединении ЮВО, дислоцированном в Волгоградской области, завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов, сообщили в пресс-службе округа.

По его итогам проводятся контрольные тактико-строевые занятия, в ходе которых военнослужащие отрабатывают взаимодействие с выполнением нормативов по связи, технической, огневой, тактической и тактико-специальной подготовке. В занятии задействован личный состав различных подразделений: мотострелковых, разведывательных, подразделений связи, артиллерии, инженерно-саперных и ПВО.

Помимо этого военнослужащие прошли занятия по тактической, инженерной, огневой, специальной подготовке, вождению, а также отточили навыки действия в обороне. Всего было отработано более 50 нормативов.

Наиболее важным элементом для подготовки отделений стали боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, РПГ-7 и вооружения боевых машин.

РПГ-7 - ручной противотанковый гранатомет для стрельбы активно-реактивными (с ракетным двигателем) гранатами. Предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой противника.

Подробнее об РПГ-7 можно прочитать в материале Алексея Колокольникова.

Материал подготовила Алиса Кононенко

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