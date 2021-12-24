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В КВЦ «Патриот» наградили победителей Всероссийских конкурсов научных работ для ВС РФ

17:51 24.12.2021
Тематика конкурсов посвящена поиску новых идей и технических решений, нацеленных на использование инновационных технологий в медицине в интересах Вооруженных сил Российской Федерации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В пятницу в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошло награждение лауреатов премий Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах ВС России по тематике «Инновационные технологии в медицине», сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Участие в конкурсах широкого спектра исследователей от студентов до сформировавшихся ученых из различных регионов страны позволяет консолидировать усилия и найти креативные, нестандартные решения для формирования научно-технического задела, обеспечивающего проведение перспективных исследований в интересах Минобороны России, в том числе на площадке Военного инновационного технополиса "ЭРА"», - рассказал заместитель начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.  

Отмечается, что в этом году конкурсы посвящены поиску новых идей и технических решений, которые нацелены на использование инновационных технологий в медицине в интересах ВС РФ.

Всего в этом году на конкурс было подано 58 работ, свои проекты представили авторские коллективы и авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Тамбова, Архангельска, Новосибирска и других городов.

Ранее сотрудники Военно-медицинской академии получили премию правительства РФ за разработку и внедрение в клиническую практику инновационных технологий и лечение больных с заболеваниями, травмами лица и их последствиями.

Материал подготовили: Николай Баранов, Алиса Кононенко

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