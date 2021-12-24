Суд приговорил осквернившего стенд ветерана блогера к четырем годам колонии

Мосгорсуд приговорил 19-летнего блогера Матвея Юферова к четырем годам колонии. Он признан виновным в осквернении символов воинской славы России, а также унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. По данным СК, юноша осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Фролову, который расположен в Измайлово. Свои действия он снял на видео и выложил его в соцсети.

«Суд назначил 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет, сроком на пять лет», - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

В октябре суд Тверского района Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистякову к 10 месяцам колонии по факту оскорбления чувств верующих. Молодые люди разместили в соцсетях фотографии, на которых имитировали половой акт на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка носила куртку полицейского.