Куница уничтожила десятки бутылок алкоголя в немецком супермаркете

Сотрудники одного из немецких супермаркетов пытались шваброй поймать забежавшую в магазин куницу, но в итоге разбили несколько десятков бутылок вин и шампанского. Видео попало в социальные сети.

Удалось ли поймать животное, неизвестно, однако ущерб покрывать все равно придется.

Это не первый случай, когда куницы устраивают переполох. Так, в октябре с хищником познакомились украинские парламентарии - куницу пришлось ловить прямо в здании Верховной рады.

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