Врач назвала главную ошибку за новогодним столом

Чтобы избежать отравления, за новогодним столом следует отдать предпочтение одному виду алкоголя, советует врач-диетолог и член ФМБА Маргарита Королева.

«Если человек начал принимать крепкий напиток, надо не снижать градус до конца новогодней ночи, потому как разнообразие алкогольных напитков будет усугублять состояние, может привести или к алкогольному опьянению, или даже к отравлению», - сообщила Королева «Вечерней Москве».

Детям специалист порекомендовала пить компоты и морсы. А для приготовления нарезок к новогоднему столу, диетолог посоветовала использовать отварное или запеченное мясо птицы, или рыбу, приправленную лимонным соком или специями.

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