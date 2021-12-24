Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил законопроект, ужесточающий наказание за злостные нарушения ПДД. Согласно новому закону, нарушителям предусмотрены санкции в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за год или два, обязательных работ сроком до 480 часов или лишения свободы до двух лет. В случае если нарушитель ранее привлекался к уголовной ответственности, то срок лишения свободы может быть увеличен до трех лет, а денежный штраф - до полумиллиона рублей.

«Устанавливается повышенная уголовная ответственность за указанное нарушение правил дорожного движения лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса РФ (максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до трех лет)», - говорится в сообщении на сайте Совфеда.

Согласно законопроекту, уголовная ответственность наступает в случае, если водитель допускает превышение скоростного режима более чем на 60 км/ч или выезжает на встречку. При этом он должен быть ранее дважды привлечен к административной ответственности и лишен прав.