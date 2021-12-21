Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за злостное нарушение ПДД

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушении правил дорожного движения. Согласно законопроекту, уголовная ответственность наступает в случае, если водитель допускает превышение скоростного режима более чем на 60 км/ч или выезжает на встречку. При этом он должен быть ранее дважды привлечен к административной ответственности и лишен прав.

«С февраля по ноябрь произошло более 120 тысяч ДТП. Погибли 13 тысяч человек, более 15 тысяч ранены. Каждый четвертый погибший - с выездом на встречную полосу, каждый девятый - с превышением скоростного режима. Мы надеемся, что этот шаг поможет сберечь жизни людей», - цитирует ТАСС слова главы фракции «Единая Россия» Владимира Васильева.

Поправки предусматривают, что в случае нарушения водитель может быть оштрафован на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, наказан обязательными работами до 480 часов или лишением свободы сроком до двух лет.

Ранее Государственная дума единогласно приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра используемого в личных целях автотранспорта. Третье чтение состоится 22 декабря.