«Это бизнес-проект»: хоккеист Юшкевич об отказе НХЛ пустить игроков на ОИ

Заслуженный мастер спорта СССР, хоккеист Дмитрий Юшкевич отреагировал на решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду в Пекине. По мнению специалиста, решение об этом руководство НХЛ приняло уже давно.

«То, что НХЛ решила не посылать игроков на Олимпиаду в Пекине, было предсказуемо. Это бизнес-проект Лиги. Люди там зарабатывают большие деньги и поэтому никто не хочет рисковать здоровьем спортсменов. Даже летом, когда НХЛ вроде бы объявила, что спортсмены все же приедут, скорее всего это была попытка выглядеть "добрыми и хорошими"», - сказал специалист.

Отсутствие лучших хоккеистов мира, по мнению Юшкевича, снизит общий интерес к этой дисциплине. Тем не менее, это может повысить шансы российской сборной на медали.

Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Решение принято из-за большого числа переноса матчей из-за пандемии коронавируса.