Вильфанд анонсировал потепление в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве наступит потепление. Так, отмечается, что уже в четверг днем, 23 декабря, температура воздуха поднимется до отметки 11-13 градусов ниже нуля. К субботе станет еще теплее: до 7-5 градусов холода. Вильфанд сообщил, что к воскресенью похолодает, но аномальных морозов опасаться уже не стоит.

«Дневная температура в четверг еще тоже низкая, но уже минус 11-13 градусов, а это уже веселее. Дальше пойдет повышение температуры», - сообщил Вильфанд ТАСС.

Метеоролог добавил, что такую погоду нельзя назвать теплой, но в соотношении с такими редкими морозами - вполне.

«Сейчас говорят, что молодежь не помнит такой настоящей зимы, однако старики тоже не помнят. Говорят, что 50 лет назад такие морозы были типичны - ничего подобного. <...> Бывало холоднее, конечно, но ситуация все-таки редкая», - поделился мнением метеоролог.

Он добавил, что метеорологи опирались на климатические данные, «когда о глобальном потеплении еще не говорили» и в сравнении с такими показателями «погода очень холодная - двузначные аномалии».

Вильфанд сообщил, что в пятницу температура воздуха составит порядка 10-8 градусов ниже нуля. Но уже в субботу погода станет более теплой - ночью будет 8-10 градусов холода, днем от 7 до 5 градусов.

«В субботу ситуация будет необычная - быстро перемещается ложбина низкого давления. Атмосферное давление резко понизится. Оно будет около 730 миллиметров ртутного столба и даже ниже. Прогнозируется порывистый ветер до 15 м/с, заметный снег, а местами сильный, но температура еще повысится», - привел данные синоптик.

Также он поделился, что аномальных морозов больше ждать не стоит. В начале следующей недели температурный фон сохранится в диапазоне 10-15 градусов мороза ночью и 7-12 градусов мороза днем.

Ранее москвичам рассказали об «интригующей» погоде на Новый год. По мнению метеорологов, предположительно в праздничную ночь жителей столицы ждет небольшой мороз.