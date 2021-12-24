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В МИД РФ сообщили о 10 тысячах западных военных инструкторов на Украине

Андрей Аркадьев
12:44 24.12.2021
Военные инструкторы занимаются прямым подстрекательством и руководят теми событиями, которые разворачиваются в Донбассе, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Порядка десяти тысяч военных инструкторов прибыли из стран Запада на Украину и находятся в этом государстве на постоянной основе, из них четыре тысячи приехали туда из Соединенных Штатов. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В настоящее время там постоянно находятся около десяти тысяч инструкторов, подобных специалистов. Из них четыре тысячи - непосредственно из США», - сказала она.

По словам Захаровой, с увеличением числа военных инструкторов растет военный бюджет Украины, а с ростом поставок в эту страну новых вооружений увеличивается количество взрывов, причем не только на линии соприкосновения, а еще и там, где находятся гражданские объекты.

Она также назвала ложью заявления о том, что иностранные военнослужащие сдерживают так называемую «военную агрессию» со стороны России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ РФ провоцирует серьезные военные риски.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке частными военными компаниями США провокаций с химическими компонентами на территории Донбасса.

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