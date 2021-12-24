Китайские СМИ оценили ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина

Ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина прокомментировали китайские СМИ. Они уделили особое внимание его заявлениям о КНР и о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток.





«Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку Вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности КНР, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия», - написала англоязычная китайская газета The Global Times.

Как отметили в издании, у России не осталось другого выбора, кроме как быть «жесткой и прямолинейной».

Ранее британская Independent отметила, что российский лидер призвал Запад дать Москве гарантии безопасности, которые «исключают расширение НАТО на Украину и размещение там оружия военного альянса».

А по мнению журналистов CNN, «наиболее тревожным для западных наблюдателей были слова Путина о том, что Китай обладает одной из самых передовых технологических армий, и Россия работает с ним над разработкой высокоточного оружия».