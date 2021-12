В стране и мире На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина Алексей Курильченко Западные издания уделили большое внимание словам Путина о расширении НАТО на восток, напряженности на Украине и китайскому вооружению. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress Читайте нас на: Заявления Владимира Путина в эти минуты - на первых полосах ведущих мировых изданий. Газета New York Times констатирует, что за ежегодной пресс-конференцией российского президента внимательно наблюдает вся планета «из-за растущей военной напряженности в Восточной Европе». Британская Independent отмечает, что российский лидер призвал Запад дать Москве гарантии безопасности, которые «исключают расширение НАТО на Украину и размещение там оружия военного альянса». А по мнению журналистов CNN, «наиболее тревожным для западных наблюдателей были слова Путина о том, что Китай обладает одной из самых передовых технологических армий, и Россия работает с ним над разработкой высокоточного оружия». «Свою ежегодную пресс-конференцию, за которой внимательно следят во всем мире из-за растущей военной напряженности в Восточной Европе, президент Владимир Путин начал с вопросов внутренней политики, хотя видел, сколько журналистов хотят задать ему вопрос про Украину», - пишет New York Times. Independent уделило особое внимание намерением НАТО расширяться на восток за счет Украины и возможным последствиями для России, о которых говорил Путин. «В четверг президент России Владимир Путин призвал Запад незамедлительно удовлетворить требования России о гарантиях безопасности, которые исключают расширение НАТО на Украину и размещение там оружия военного альянса», - пишет издание. The Guardian интерпретировал слова президента о расширении НАТО на восток как якобы «выражение гнева». «Путин обвиняет Запад в том, что он "подошел со своими ракетами к нашему порогу". Президент России снова выражает гнев по поводу расширения НАТО и говорит, что будет готов вмешаться в дела Украины», - пишет The Guardian. Американский CNN уделил особое внимание словам Путина про Китай и его вооружение. По мнению телеканала, эта тема для американцев будет наиболее тревожной. «Возможно, наиболее тревожным для некоторых западных наблюдателей было то, что Путин сказал: Китай обладает одной из самых передовых технологичных армий, и мы работаем с ним над разработкой высокоточного оружия"», - пишет CNN. Состоявшаяся 23 декабря Большая пресс-конференция Владимира Путина продлилась около четырех часов. Впервые за два года она проходила в очном режиме, почти с прежним участием журналистов. В этот раз большое внимание было уделено международной политике, особенно внутриукраинскому кризису. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика