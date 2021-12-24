ФСБ показала кадры задержания директора госпредприятия «Крымгеология» по делу о крупной взятке

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания директора госпредприятия «Крымгеология», которого подозревают в крупном взяточничестве.

На кадрах видно, что мужчину задерживают прямо на улице после получения денег возле комплекса апартаментов «Академия» в районе студгородка.



Отмечается, что суд в Крыму отправил под домашний арест генерального директора предприятия «Крымгеология», подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Мера пресечения, как уточнили в пресс-службе суда, избрана до 22 февраля 2022 года, пишет ТАСС.

Ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области, который подозревается в производстве взрывчатки.