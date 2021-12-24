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Астероид, убивший динозавров, вызвал кромешную тьму на Земле

Светлана Иванова
12:17 24.12.2021
Облака из серной кислоты и пыли горных пород, поднявшиеся в воздух после катастрофы, перестали пропускать солнечный свет, на планете понизилась температура, из-за чего пошли кислотные дожди и начались массовые лесные пожары. Дым и сажа, в свою очередь, привели к полной тьме, и фотосинтез стал невозможен. В таких условиях вымерла вся флора и фауна, уцелевшая при падении небесного тела.
Астероид, убивший динозавров, вызвал кромешную тьму на Земле
© Фото: European Space Agency, Globallookpress
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После падения астероида на Землю около 65-66 миллионов лет назад сажа и дым заволокли небо и начали практически полностью поглощать солнечные лучи. В результате чего планета погрузилась во тьму на два года. По мнению ученых, это стало еще более губительным для жизни на Земле, чем сам удар метеорита.

Дефицит солнечного света привел к массовому вымиранию тех существ, которые оставались в живых после падения космического тела. Через два года дым начал рассеиваться и солнце стало проникать на Землю, однако интенсивность света оставалась достаточно низкой еще десятилетия спустя, пишет Live Science.

К такому выводу пришли исследователи. Результаты научной работы недавно представили на ежегодном собрании AGU.

Облака из серной кислоты и пыли горных пород, поднявшиеся в воздух после катастрофы, перестали пропускать солнечный свет, на планете понизилась температура, из-за чего пошли кислотные дожди и начались массовые лесные пожары. Дым и сажа, в свою очередь, привели к полной тьме, и фотосинтез стал невозможен.

В ходе моделирования на основе данных, которые получены при исследовании окаменелостей, ученые пытались ответить на вопросы, сколько времени на Земле была темнота и как быстро после удара астероида она наступила.

Оказалось, что тьма полностью охватила Землю за несколько недель, и в этом состоянии планета оставалась около двух лет. За это время вымерла почти вся флора и фауна. Восстановление жизни на Земле началось только через 40 лет.

Считается, что динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад, когда на Землю на скорости 43 000 км/ч упал метеорит. Диаметр небесного тела составлял около 12 километров. После удара по всей планете пронеслось цунами высотой в полтора километра со скоростью реактивного самолета. След от столкновения с метеоритом находится в Мексиканском заливе поблизости от полуострова Юкатан и известен как кратер Чиксулуб. Диаметр впадины составляет 150 км.

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