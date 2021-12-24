Мастера точной стрельбы: как проходят тренировки в центре снайпинга ЗВО

Поражение цели, маскировка позиций, оказание первой помощи - то, что нужно для того, чтобы получить право называться снайпером. Стрелкам озвучивают лишь габариты цели, все остальные параметры они вычисляют на месте и без лишнего промедления.

В погоде снайперы разбираются не хуже синоптиков. Они оценивают направление и скорость ветра, атмосферное давление и влажность воздуха. Накрывшая стрелковый полигон метель - та еще преграда для высокоточной стрельбы.

На то, чтобы приспособиться к рельефу и климату, у снайперов было три месяца. Теперь они сдают выпускной в окружном центре снайпинга. Пока одни выбивают оценку на огневом рубеже, другие свой экзамен сдают у доски, вспоминая сложные формулы. Экзамен на присвоение квалификации - это такой затяжной марафон различных упражнений и нормативов. Испытания продолжаются весь день.

Именно снайперская пара, где один - стрелок, а второй - корректировщик или наблюдатель цели, сейчас все чаще становится основной огневой единицей для таких подразделений. Кроме скрытного передвижения, маскировки, их учат быстро покидать и занимать позиции и вести контр-снайперскую борьбу.

Сразу после экзамена снайперы-выпускники разъедутся по всем военным округам страны. Очередных новобранцев в этом центре ждут теперь уже в начале следующего года.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев