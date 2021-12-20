«Винторезы» и СВД: как снайперы КФл тренируют скоростную стрельбу в Дагестане
Снайперы КФл совершенствуют технику скоростной стрельбы в горах Дагестана.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Снайперские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приступили к отработке техники скоростной стрельбы на полигоне Аданак в Дагестане.
В ходе учебных мероприятий военнослужащие КФл пройдут курс по основам снайперской подготовки и порядку применения штатного специального оружия в горной местности с учетом зимних условий.