Армия «Винторезы» и СВД: как снайперы КФл тренируют скоростную стрельбу в Дагестане Снайперы КФл совершенствуют технику скоростной стрельбы в горах Дагестана. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Снайперские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приступили к отработке техники скоростной стрельбы на полигоне Аданак в Дагестане. В ходе учебных мероприятий военнослужащие КФл пройдут курс по основам снайперской подготовки и порядку применения штатного специального оружия в горной местности с учетом зимних условий. © Минобороны России В настоящее время под руководством опытных инструкторов снайперы проходят обучение по подготовке и выверке оптического, механического и ночного прицелов с расчетом поправок на низкий температурный режим и пониженное атмосферное давление, выбору позиций в различных рельефных условиях, а также правилам маскировки с использованием подручных средств. © Минобороны России Также на специализированном мишенном поле с военнослужащими будет проведено более 200 часов обучения, в том числе 50% из них в ночное время суток. Упражнения по правилам прицеливания, выбору целей и маскировке на различных участках местности, а также огневых позициях будут выполняться с использованием снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторезов». © Минобороны России Всего в мероприятиях боевой подготовки на полигоне Аданак задействованы порядка 100 снайперов КФл, а также более 20 единиц военной техники. Завершится подготовка снайперов флотилии состязаниями и отбором кандидатов для участия в этапе всеармейского конкурса «Снайперский рубеж». Материал подготовили Анна Берестовая и Михаил Долгих В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика