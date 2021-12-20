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«Винторезы» и СВД: как снайперы КФл тренируют скоростную стрельбу в Дагестане

01:00 20.12.2021
Снайперы КФл совершенствуют технику скоростной стрельбы в горах Дагестана.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Снайперские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приступили к отработке техники скоростной стрельбы на полигоне Аданак в Дагестане.

В ходе учебных мероприятий военнослужащие КФл пройдут курс по основам снайперской подготовки и порядку применения штатного специального оружия в горной местности с учетом зимних условий.

© Минобороны России

В настоящее время под руководством опытных инструкторов снайперы проходят обучение по подготовке и выверке оптического, механического и ночного прицелов с расчетом поправок на низкий температурный режим и пониженное атмосферное давление, выбору позиций в различных рельефных условиях, а также правилам маскировки с использованием подручных средств.

© Минобороны России

Также на специализированном мишенном поле с военнослужащими будет проведено более 200 часов обучения, в том числе 50% из них в ночное время суток. Упражнения по правилам прицеливания, выбору целей и маскировке на различных участках местности, а также огневых позициях будут выполняться с использованием снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторезов».

© Минобороны России

Всего в мероприятиях боевой подготовки на полигоне Аданак задействованы порядка 100 снайперов КФл, а также более 20 единиц военной техники. Завершится подготовка снайперов флотилии состязаниями и отбором кандидатов для участия в этапе всеармейского конкурса «Снайперский рубеж».

Материал подготовили Анна Берестовая и Михаил Долгих

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