Опубликованы кадры с места пожара в инфекционной больнице Астрахани

Кадры с места пожара, произошедшего в реанимации ковидной больницы в Астрахани, опубликованы в Сети. Судя по ним, на месте происшествия работают пожарные, сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Видео с места происшествия публикует «Звезда».

В МЧС сообщили, что возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия есть пострадавшие. Открытое горение было ликвидировано на площади 15 квадратных метров.

Кроме того, СМИ сообщали о двух погибших из-за пожара в госпитале. Остальных пациентов эвакуировали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее в пресс-службе регионального Минздрава сообщили о задымлении в отделении. Также вскоре появилась информация о процессе установления причин возгорания.