Музыка древности: концерт арфиста Болдачева дал старт восстановлению Триумфальной арки в Пальмире

Знаменитый арфист Александр Болдачев играет на струнах мелодию «Время вперед», однако время здесь остановилось. Этим камням почти четыре тысячи лет: они пережили все взлеты и падения древней истории, но не смогли уцелеть под напором беспощадного варварства ХХI века.

Концерт на руинах, который дал в Сирии известный музыкант - это символ начала восстановления легендарной Пальмиры.

Вместе с Болдачевым в Пальмиру прилетели российские геологи, конструкторы и реставраторы из нашей «Северной Пальмиры». Цель экспедиции - заново отстроить Триумфальную арку, знакомую каждому жителю нашей страны по обложке учебника истории за пятый класс.

«Наша задача сегодня - собрать материал для коллег, которые работают в этой области, и разработать корректную концепцию реставрации. Нет результатов исследования несущих конструкций, нет понимания того, в каком состоянии исторические блоки после взрыва», - объяснил реставратор Дмитрий Редькин.

Осенью 2015 года весь мир был шокирован тем, что боевики ИГИЛ* сотворили с памятником великой цивилизации. Символ Пальмиры - арка - была взорвана, как и другие монументы, а древние колонны стали мишенями для стрельбы.

Руководитель экспедиции Наталья Соловьева говорит, что боевики, к счастью, были плохими саперами. Взрыв не превратил арку в каменную крошку, а лишь обрушил ее. Большая часть блоков уцелела, что означает: заново собрать многовековое сооружение реально. Уже составлена компьютерная 3D модель античных построек.

«Арка Пальмиры должна быть восстановлена. Именно как символ Пальмиры. Конечно, надо приложить максимум усилий всех специалистов, мировых специалистов. Но возглавить это должна Россия... хотя бы потому, что Пальмиру разминировали российские специалисты», - заявила руководитель проекта по восстановлению Монументальной Арки в Пальмире Наталья Соловьева.

При восстановлении арка Пальмиры не превратится в новодел. Поблизости был найден карьер, где добывают точно такой же мраморный известняк, из которого она была сложена. Этим камнем заполнят недостающие фрагменты. Из-за своей слоистости такая порода называется «зубы дракона».

«Блок камня, который берется из карьера, минимум в два раза больше, чем результат - это во-первых. Во-вторых, всегда есть процент брака, и он иногда составляет даже более 50 процентов. Поэтому, в принципе, масштабы добычи камня были просто фантастические. Притом, что не было техники», - рассказала сотрудник кафедры геохимии Института наук о Земле СПбГУ Елена Панова.

Строения Пальмиры в начале прошлого века пытались реконструировать французы. Но работа проводилась по нынешним меркам довольно грубо, с большим количеством бетона и арматуры. Сейчас все будет совсем иначе. Античный «Город Пальм» хоть и является объектом мирового наследия, но возглавит кампанию по его возрождению именно Россия. Минобороны обеспечит безопасность, доставит на место специалистов и окажет им любую поддержку.

Древний «хурритский гимн» звучал в театре Пальмиры еще во время ее расцвета и сейчас задает настроение реставраторам и военным.

«Я видел лица, чувствовал эмоции, получил хороший такой отклик, иногда в филармонии не получишь такой отклик, как здесь», - поделился впечатлениями от концерта арфист Александр Болдачев.

Звуки арфы - одного из древнейших инструментов - вдохновляют на предстоящее большое дело. Работы здесь начнутся уже в марте следующего года. Будет изучен и разложен в нужном порядке каждый камень. Чтобы собрать арку, на место доставят спецтехнику. Процесс реставрации займет около двух лет, после которых символ Пальмиры, наконец, вернется на свое место.

* ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ