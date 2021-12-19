В экстремальный мороз: сорок две тысячи людей в Якутии остались без электричества

В Якутии произошла серьезная авария на линии электропередач. Без электричества остались более 40 тысяч жителей республики.

В районах, где произошло отключение электричества, в данный момент наблюдаются сильные морозы. Температура там составляет от -43 до -48 градусов.

Авария произошла на линии «Майя-Чурапча» Мегино-Кангаласского района. Среди районов, которые затронуло отключение электричества - Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский и Томпонский.

«С трех населенных пунктов туда выехали аварийные бригады. Надеемся, что они найдут место повреждения и своевременно устранят аварию. О причинах пока говорить рано», - заявил первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников, слова которого передает пресс-служба правительства региона.

В данный момент энергетики развернули дизельные электростанции во всех районах, которых коснулась авария, однако в двух из них будут охвачены не все населенные пункты. Однако в котельных есть резервные источники питания, и, по словам глав районов, имеется достаточный резерв топлива.