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Более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от COVID-19

Анна Назайкина
14:59 19.12.2021
В стране за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 27 967 человек.
Более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от COVID-19
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Более 62% российских граждан, достигших возраста выше 60 лет, прошли первый этап вакцинации от COVID-19, получив первый компонент прививки, рассказал глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Главное, что для нас сегодня является критическим прямо, это жизнесберегающее, это категория лиц старше 60 лет. И мы видим, что в этой возрастной категории людей, получивших вакцину, первый компонент, уже составило больше 62%. Это хорошая цифра», - рассказал министр в фильме «Опасный вирус. Второй год» в эфире телеканала «Россия-1».

По данным оперштаба, в стране за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 967 человек, причем у 8,1% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 32 655 россиянам, скончались - 1 023.

Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 214 790. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек.

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