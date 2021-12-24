Экс-главу Госстройнадзора Кузбасса приговорили к 18 годам колонии по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд города Кемерово начал оглашение приговора по второму делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Бывшая глава управления Госстройнадзора по Кемеровской области Танзиля Комкова признана виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Кемеровский областной суд приговорил ее к 18 годам лишения свободы.

«Суд постановил признать Комкову виновной в инкриминируемых преступлениях. Приговорить ее к лишению свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сказала судья Ирина Иванова.

Кроме того, суд также признал виновным партнера Комковой Никиту Чередниченко в получении взятки и отмывании средств. Кроме того, в злоупотреблении должностными полномочиями обвиняют Светлану Шенгерей, которая, по данным следствия, руководила отделом строительного надзора № 1 Госстройнадзора Кузбасса в 2013-2014 годах. Именно она, составляя акт обследования здания ТЦ, внесла в него ложную информацию о выполненных работах.

Более того, Эдуард Комков, сын экс-главы Госстройнадзора, обвиняется в получении взятки. Чередниченко будет отбывать наказание 15 лет и заплатит штраф в 70 миллионов рублей, Эдуард Комков проведет за решеткой 10 лет и оштрафован на 70 миллионов, а Светлана Шенгерей будет отбывать срок в течение семи лет.

Ранее суд установил виновность экс-главы Госстройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни». В частности, гендиректора стройкомпании Никиты Чередниченко признали виновным. Кроме того, гендиректора компании - собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову приговорили к 14 годам колонии.