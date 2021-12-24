Рейсовый автобус с 15 пассажирами врезался в мачту освещения в Москве

В Москве на Севастопольском проспекте рейсовый автобус частного перевозчика врезался в мачту городского освещения. Отмечается, что в автобусе находилось 15 пассажиров. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительной информации, пострадала женщина - пассажир автобуса, она госпитализирована. По данному происшествию проводится проверка.