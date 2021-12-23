В ДТП с микроавтобусами под Мурманском пострадали восемь детей

В ДТП при участии двух микроавтобусов в городе Оленегорске Мурманской области пострадали восемь детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что всего в обоих микроавтобусах находились 26 человек. Из них в медучреждения направлены 10 человек, в числе которых восемь детей.

Ранее двое детей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области. Там транспорт врезался в светофорный столб.

Всего в результате столкновения пострадали десять человек.