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В ДТП с микроавтобусами под Мурманском пострадали восемь детей

Алиса Кононенко
21:49 23.12.2021
Сообщается, что авария произошла на автодороге Р-21 «Кола».
В ДТП с микроавтобусами под Мурманском пострадали восемь детей
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В ДТП при участии двух микроавтобусов в городе Оленегорске Мурманской области пострадали восемь детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что всего в обоих микроавтобусах находились 26 человек. Из них в медучреждения направлены 10 человек, в числе которых восемь детей.

Ранее двое детей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области. Там транспорт врезался в светофорный столб.

Всего в результате столкновения пострадали десять человек.

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