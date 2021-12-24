Борт МЧС РФ доставил во Вьетнам сто тысяч доз вакцины от COVID-19
Республика получила сто тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
Специальный борт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий доставил 100 тысяч доз российской вакцины во Вьетнам. Сообщается, что в социалистическую республику доставлена вакцина «Спутник Лайт».
«МЧС России направлена гуманитарная помощь населению Вьетнама. 100 тысяч доз вакцины «Спутник лайт» направлено населению дружественного государства специальным бортом», - приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее самолет МЧС России доставил в Южно-Африканскую республику гуманитарную помощь. В оперативном порядке были направлены специалисты Роспотребнадзора, Минздрава, а также более 200 тысяч ковид-тестов.