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Самолет МЧС России доставил в ЮАР гуманитарную помощь

Роман Захаров
06:59 14.12.2021
МЧС России в оперативном порядке доставило в ЮАР специалистов Роспотребнадзора, Минздрава, а также более 200 тысяч ковид-тестов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По поручению президента Владимира Путина спецборт МЧС России Ил-76 доставил в Южно-Африканскую Республику мобильную лабораторию  Роспотребнадзора на базе автомобиля «КамАЗ» в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС.

«МЧС России в оперативном порядке доставило в ЮАР специалистов Роспотребнадзора, Минздрава, а также более 200 тысяч ковид-тестов и мобильные лаборатории Роспотребнадзора», - сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

Несколькими днями ранее Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о скором направлении в Южно-Африканскую Республику группы вирусологов и медоборудования для борьбы с коронавирусом. Перед этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с коллегой из ЮАР Наледи Пандор в ходе беседы по телефону обсудили оказание Россией помощи республике в борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, в конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон». По данным ВОЗ, новый вариант инфекции к настоящему моменту выявлен в 63 государствах мира.

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