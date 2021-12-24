Ученые выяснили «поражающую способность» омикрон-штамма

Риск попасть в больницу, заразившись штаммом «омикрон» на 70% меньше, чем при «дельта»-штамме коронавируса. Однако, люди болеющие штаммом «омикрон» на 50-70% реже попадают в больницы и в реанимации (на 31-45% реже).

Так, риск заразиться новым штаммом гораздо выше, поэтому нагрузка на госпитали и учреждения здравоохранения может кратко возрасти. Об этом сообщает британская газета The Guardian, опираясь на недавнее правительственное исследование по этой теме.

Также Bloomberg со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта Великобритании сообщает о двойном риске заразиться коронавирусом в салоне самолета. Ассоциация отмечает, что этот риск немного ниже в салоне бизнес-класса, поскольку количество пассажиров там относительно невелико. Ассоциация воздушного транспорта рекомендует пассажирам избегать прямого контакта с другими людьми, а также открытых поверхностей. Также отмечается, что люди, сидящие рядом друг с другом, не должны снимать свои маски одновременно во время еды.

Ранее президент России Владимир Путин отверг введение мер пресечения за отказ от вакцинации от COVID-19.