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Ученые объяснили, почему дети реже заболевают COVID-19

Елизавета Потейчук
08:23 23.12.2021
Исследователи подробно объяснили, в чем детская иммунная система может конкурировать со взрослой в защите от вирусов.
Ученые объяснили, почему дети реже заболевают COVID-19
© Фото: Slavomir Kubes, CTK, Globallookpress
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Ученые из Университетского колледжа Лондона и британского института Wellcome Sanger Institute выяснили, что иммунная система детей более активна, чем у взрослых, поэтому они реже страдают от COVID-19. Так, более крепкий «врожденный» иммунный ответ в дыхательных путях детей способствует ограничить распространение вируса на ранней стадии, так как детский иммунитет характеризуется быстрым внедрением так называемых интерферонов.

Интерфероны представляют собой белки с сильной противовирусной активностью, выработка которых приводит к активации В- и Т-клеток. Эти клетки, в свою очередь, уничтожают зараженные клетки и предотвращают дальнейшее распространение болезни. У взрослых людей ответ иммунитета более медленный, поэтому COVID-19 оперативнее проникает в другие части тела, где он труднее поддается контролю. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

«Поскольку SARS-CoV-2 - это новый вирус, адаптивная иммунная система взрослых не научилась реагировать на него. Врожденная иммунная система детей более гибкая и лучше способна реагировать на новые угрозы. То, что мы видим на молекулярном уровне, - это высокий уровень интерферонов и очень быстрый иммунный ответ у детей, который помогает объяснить, почему они менее серьезно страдают от COVID-19, чем взрослые», - заявил один из авторов исследования, доктор отдела медицины UCL Масахиро Йошида.

В материале также отмечается, что иммунная система, с которой рождается человек, отличается от той, которая защищает организм во взрослом возрасте. Так, для соответствующего исследования были собраны и обработаны образцы дыхательных путей и крови у 19 детей и 18 взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией как с тяжелыми, так и с отсутствующими симптомами. При этом ученые собрали контрольные образцы от 41 здоровых детей и взрослых. Как отметил доктор отдела медицины UCL Марко Николич, в крови взрослых содержится большее количество разнообразных цитотоксических иммунных клеток, предназначенных для подавления инфицированных клеток, чтобы не допустить распространения инфекции.

«Но это тонкая грань между помощью и помехой. Как только вирус распространился на несколько участков тела, повреждение органов может быть вызвано тем, что иммунная система пытается и не может контролировать инфекцию. Наше исследование показывает, что дети не только лучше реагируют на начальном этапе, но и если вирус действительно попадает в кровь, цитотоксическая реакция менее сильна», - пояснил исследователь.

Ранее вирусолог назвал категорию людей, которые тяжело перенесут «омикрон». По словам специалиста, наиболее опасен новый штамм COVID-19 для людей, который ни разу не были инфицированы коронавирусом и не прошли вакцинацию от нее.

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