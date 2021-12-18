Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжело перенесут «омикрон»

Наиболее опасен штамм COVID-19 «омикрон» для людей, который ни разу не были инфицированы коронавирусом и не прошли вакцинацию от нее. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Как отметил специалист, после перенесенного ранее коронавируса или прививки от COVID-19 болезнь с новым штаммом этой опасной инфеции будет протекать легче.

«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к "омикрону" тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», — добавил Волчков.

В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республики, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Впоследствии заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса могли создать искусственно для прекращения пандемии коронавируса.

По мнению ученого, в новом варианте штамма собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2 и добавили «вставочку из трех аминокислот», которые не могли появиться естественным путем. В результате этого, считает Чумаков, удалось получить сильно ослабленный штамм, который не вызывает серьезных последствий.