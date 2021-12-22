В ДНР рассказали о поставках химического оружия из США

Подтвердилась информация о том, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Есть такой тип химического оружия - ботулотоксин, он вызывает ботулизм, но если проще - паралич. В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатометах. Или с беспилотников, вес небольшой, чтобы скидывать с беспилотников. Химическое оружие поставлялось из Америки», - заявил Басурин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам представителя Народной милиции ДНР, контейнеры переправлялись к линии соприкосновения в Донбассе через Харьковскую область. Также он добавил, что в регионе действуют американские ЧВК, которые не подчиняются военному командованию Украины.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о подготовке частными военными компаниями США провокаций с химическими компонентами на территории Донбасса.

По данным министерства, более 120 сотрудников американских ЧВК находятся в настоящее время в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области.