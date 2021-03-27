Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу

Корица является очень полезным продуктом, который можно сравнить с природным антибиотиком. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Она и подавляет рост бактерий, и как противогрибковое средство используется. Она для сосудов полезна, потому что профилактирует тромбоз. Также она полезна для тех, у кого застаивается желчь», - уточнила специалист.

Кроме того, в корице содержится большое количество витаминов и минералов.

«Это витамин А, витамин В, витамин Е. Большое количество цинка, магния, селена, железа. При анемии она очень полезна. Если мы используем ее в порошке, то это еще и пищевые волокна, и эфирные масла», - отметила диетолог.

При этом, как сказала Дюваль, в России настоящую корицу почти не найти. Все, что есть на прилавках, является ее заменой - кассией.

«Если человек действительно хочет попробовать корицу, то ему придется немало заплатить за нее денег, потому что она стоит очень дорого», - заявила специалист.

Также она рассказала, как отличить кассию от корицы. У последней нет такого яркого аромата. Кроме того, корица более мягкая.