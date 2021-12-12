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Трамп назвал Байдена некомпетентным после саммита с Путиным

Майя Мусиенко
03:50 12.12.2021
Экс-президент США отметил, что даже не хочет обсуждать нынешнего главу государства.
Трамп назвал Байдена некомпетентным после саммита с Путиным
© Фото: Shealah Craighead White House Globallookpress
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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что во время просмотра виртуального саммита действующего лидера государства Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным был серьезно расстроен. Об этом политик рассказал на митинге сторонников.

«Я смотрел его с Путиным на днях. И я был очень печален», – приводит слова Трампа РИА Новости.

Кроме того, бывший президент США подчеркнул, что «даже обсуждать не хочет некомпетентность Байдена».

Ранее Трамп заявил, что влияние США на международной арене сократилось до минимума после прихода Джо Байдена на пост президента.

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