Трамп назвал Байдена некомпетентным после саммита с Путиным

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что во время просмотра виртуального саммита действующего лидера государства Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным был серьезно расстроен. Об этом политик рассказал на митинге сторонников.

«Я смотрел его с Путиным на днях. И я был очень печален», – приводит слова Трампа РИА Новости.

Кроме того, бывший президент США подчеркнул, что «даже обсуждать не хочет некомпетентность Байдена».

Ранее Трамп заявил, что влияние США на международной арене сократилось до минимума после прихода Джо Байдена на пост президента.