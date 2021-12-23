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Морщины на лбу назвали сигналом преждевременной смерти

Кира Карон
07:20 23.12.2021
Эксперты определили, что у людей с морщинами, оцененными в один балл, возрастал риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми без морщин.
Морщины на лбу назвали сигналом преждевременной смерти
© Фото: H. Roggemann, CHROMORANGE, Globallookpress
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В результате двадцатилетнего исследования ученые обнаружили связь между появлением морщин на лбу и здоровьем человека. Эксперты заявили, что обнаружили связь между морщинами на лбу и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании участвовали 3200 человек возрастом от 32 до 62 лет. Длительность эксперимента составила 20 лет. За этот промежуток времени умерли 233 человека. Ученые выявили, что у людей с морщинами, оцененными в один балл, возрастал риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми без морщин. А у испытуемых с морщинами от двух до трех баллов риск смерти оказался почти в 10 раз выше, чем у людей с нулем баллов, пишет «МК».

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский развеял миф о способности коллагена разглаживать морщины. Чужеродный белок, по словам специалиста, не может повлиять на состояние кожи.

По словам диетолога, коллаген из биоактивных добавок тоже бесполезен. Он не усваивается, потому что организм не вырабатывает его самостоятельно.

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