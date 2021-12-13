Врач развеял миф о способности коллагена разглаживать морщины

Коллаген, входящий в состав косметических средств, не обладает способностью разглаживать морщины. Для улучшения состояния кожи необходимо стимулировать выработку этого белка внутри организма. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

«Тут важно понимать простую вещь: чужеродному белку никак нельзя проникнуть внутрь, размер не позволит. Иными словами, "внешний" коллаген никогда не станет "внутренним"», – объяснил врач в разговоре с радио Sputnik.

По словам диетолога, коллаген из биоактивных добавок тоже бесполезен. Он не усваивается, потому что организм не вырабатывает его самостоятельно. Чтобы запустить этот процесс следует употреблять витамин С, желатин или животные белки. Желающим разгладить морщины нужно в первую очередь скорректировать рацион питания.

Ранее диетолог Светлана Зеленцова рассказала, что постоянное употребление сахара часто приводит к ожирению, ускоренному старению кожи, а также повышает риск возникновения болезни Альцгеймера.