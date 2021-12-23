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Уголовное дело возбудили против поджигателя парикмахерской под Саратовом

Кира Карон
06:50 23.12.2021
Мужчина, устроивший поджог, пришел в полицию и сообщил о содеянном.
Уголовное дело возбудили против поджигателя парикмахерской под Саратовом
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В городе Аткарске Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который устроил пожар в парикмахерской. В результате происшествия четыре женщины пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по региону.

Отмечается, что позже мужчина, который устроил поджог, пришел в полицию и сообщил о содеянном. По информации областных властей, поджигателем оказался бывший муж владелицы парикмахерской.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Республике Бурятия на ТЭЦ-1 в городе Улан-Удэ произошел пожар. Возгорание было замечено в четверг в 03:45 по местному времени (в среду в 22:45 по Москве). По приезду на место происшествия пожарные обнаружили задымление.

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