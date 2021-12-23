Семь человек погибли при падении с высоты минивэна в Боливии

На юге Боливии в результате падения минивэна с обрыва погибли семь человек. Падение произошло с высоты 1000 метров.

По предварительным данным, при падении выжила только одна женщина. Ее состояние оценивается как стабильное, пишет газета Diario Correo del Sur.

Как пишет издание, водитель мог не справиться с управлением на дороге, которую размыло из-за дождей.

Ранее в бразильском Сан-Паулу автомобиль, находящийся в автосалоне, рухнул на стойку ресепшен. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, впоследствии видео распространилос в соцсетях.