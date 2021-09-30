Машина рухнула на людей в бразильском автосалоне

В бразильском Сан-Паулу автомобиль, находящийся в автосалоне, рухнул на стойку ресепшен. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, впоследствии видео распространилось в соцсетях. В момент падения за стойкой находилось два человека.

По данным местного издания Ultimo Segundo, инцидент произошел из-за клиента, который сел за руль машины, находящейся на третьем этаже салона. Во время вождения он перепутал педали газа и тормоза и слетел вниз. Отмечается, что он не имел водительских прав. Пострадавшие были доставлены в больницу со множественными переломами.

В 2018 году в Москве на многоуровневой парковке торгового центра «Горбушкин двор» автомобиль вылетел со второго этажа. Водитель не успел вовремя затормозить, в результате чего машина рухнула вниз.