СК возбудил дело по факту смерти четырехмесячной девочки в Новой Москве

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам СУ следственного комитета столицы возбудил уголовное дело по факту смерти четырехмесячной девочки в Новой Москве. Согласно версии СК, в произошедшем усматриваются признаки возможного преступления, а именно - причинения смерти по неосторожности.

Согласно сведениям следствия, в понедельник, 22 ноября, мать, вернувшаяся с прогулки с детьми, обнаружила младенца мертвым в прогулочной коляске. Инцидент произошел на территории деревни Безобразово.

В настоящее время следственные органы работают над установлением всех обстоятельств случившегося. Для определения причины смерти ребенка, как сообщается на сайте московского управления СК РФ, будет осуществлена судебно-медицинская экспертиза.