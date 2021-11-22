Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК возбудил дело по факту смерти четырехмесячной девочки в Новой Москве

Анна Берестовая
23:38 22.11.2021
Следственный комитет подозревает возможность причинения младенцу смерти по неосторожности.
СК возбудил дело по факту смерти четырехмесячной девочки в Новой Москве
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам СУ следственного комитета столицы возбудил уголовное дело по факту смерти четырехмесячной девочки в Новой Москве. Согласно версии СК, в произошедшем усматриваются признаки возможного преступления, а именно - причинения смерти по неосторожности.

Согласно сведениям следствия, в понедельник, 22 ноября, мать, вернувшаяся с прогулки с детьми, обнаружила младенца мертвым в прогулочной коляске. Инцидент произошел на территории деревни Безобразово.

В настоящее время следственные органы работают над установлением всех обстоятельств случившегося. Для определения причины смерти ребенка, как сообщается на сайте московского управления СК РФ, будет осуществлена судебно-медицинская экспертиза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:38 В стране и мире
СК возбудил дело по факту смерти четырехмесячной девочки в Новой Москве
23:11 В стране и мире
Видео
Два жилых дома полыхают в Астраханской области
22:56 В стране и мире
Мэр Одессы заявил о возможной гибели пациентов с COVID-19 из-за отключений света
22:33 В стране и мире
Видео
Суд арестовал двоих мужчин после ДТП с выпавшим из багажника трупом в Ленобласти
21:37 В стране и мире
«Молдовагаз» пообещал при помощи властей Молдавии решить проблему с «Газпромом»
Популярное
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Видео
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
Автоблогер выложил в соцсети фото за час до гибели в ДТП в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.