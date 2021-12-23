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Температура в Гренландии поднялась до плюс 13 градусов

Марина Крижановская
05:06 23.12.2021
Температура поднялась до 13 градусов выше нуля - эксперты связывают это повышение с глобальным потеплением.
Температура в Гренландии поднялась до плюс 13 градусов
© Фото: pexels.com
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Температура в Гренландии - в ее столице Нуук - 20 декабря повысилась до +13 градусов Цельсия. Для сравнения: в этот же день годом ранее температура достигала отметки -5,3 градуса Цельсия.

На севере острова, в Каанааке, температура достигла 8,3 градуса выше нуля, в то время как средняя величина температуры в это время обычно составляет -20,1 градуса. Об этом сообщает издание France 24 со ссылкой на Датский метеорологический институт.

Датский метеорологический институт не дает информации, были ли побиты температурные рекорды.

«Одна из причин, по которой мы наблюдаем высокие температуры, - это феномен метеорологического явления: теплый ветер, распространенный на самом большом острове в мире», - сказала климатолог института Кэролайн Дрост Дженсен.

Она сообщает, что это «немного необычное явление», которое одновременно происходит на такой огромной территории как у острова. Летом температура выше средней на 10 градусов привела к потере ледников на огромной территории страны.

«Глобальное потепление поддерживает повышенную температуру, которую мы в настоящее время наблюдаем в Гренландии», - сказала климатолог Дженсен.

Ранее президент России Владимир Путин призвал развитые страны взять ответственность за накопленные в атмосфере выбросы. Президент отметил, что сложившаяся сегодня обстановка в сфере охраны окружающей среды в мире похожа на экологический неоколониализм.

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