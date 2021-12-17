Путин призвал развитые страны взять ответственность за накопленные в атмосфере выбросы

Президент РФ Владимир Путин назвал экологическим неоколониализмом стремление развитых стран навязать всему миру одинаковые правила по сохранению окружающей среды от промышленных выбросов. Российский лидер считает, что это ставит государства в неравные условия.

«Тот промышленный прогресс, который был достигнут сегодня теми экономиками, которые мы называем развитыми экономиками, он был за счет чего сделан? За счет и сегодня еще действующих технологий. Сегодня что мы слышим: давайте теперь введем новые правила, мы добились определенного уровня, теперь новые правила, которые трудно достижимы для развивающихся экономик», - отметил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, эти требования должны быть справедливо распределены и учитывать разные уровни развития стран.

«Ответственность за накопленные выбросы в атмосфере несут промышленно развитые государства. Они и должны взять на себя наибольшую нагрузку за то, чтобы решать эту задачу. Ну а как же по другому-то? Иначе это какой-то новый вид экологического неоколониализма», - подчеркнул Путин.

Ранее на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент заявил, что торговой политике нужно активнее бороться с глобальным потеплением. При этом следует адаптироваться к экологическим требованиям, соблюдая установленные договоренности.