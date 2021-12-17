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Путин призвал развитые страны взять ответственность за накопленные в атмосфере выбросы

Анна Касаткина
16:29 17.12.2021
Сложившаяся сегодня обстановка в сфере охраны окружающей среды в мире похожа на экологический неоколониализм, отметил президент.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин назвал экологическим неоколониализмом стремление развитых стран навязать всему миру одинаковые правила по сохранению окружающей среды от промышленных выбросов. Российский лидер считает, что это ставит государства в неравные условия.

«Тот промышленный прогресс, который был достигнут сегодня теми экономиками, которые мы называем развитыми экономиками, он был за счет чего сделан? За счет и сегодня еще действующих технологий. Сегодня что мы слышим: давайте теперь введем новые правила, мы добились определенного уровня, теперь новые правила, которые трудно достижимы для развивающихся экономик», - отметил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, эти требования должны быть справедливо распределены и учитывать разные уровни развития стран.

«Ответственность за накопленные выбросы в атмосфере несут промышленно развитые государства. Они и должны взять на себя наибольшую нагрузку за то, чтобы решать эту задачу. Ну а как же по другому-то? Иначе это какой-то новый вид экологического неоколониализма», - подчеркнул Путин.

Ранее на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент заявил, что торговой политике нужно активнее бороться с глобальным потеплением. При этом следует адаптироваться к экологическим требованиям, соблюдая установленные договоренности.

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