Пашинян заявил, что РФ играет большую роль в стабилизации ситуации в Карабахе

Россия сыграла большую роль в остановке боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха прошлой осенью и в стабилизации ситуации в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

«Хочу подчеркнуть вашу роль в приостановлении 44-дневной войны и размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Очень важные стабилизирующие факторы в нашем регионе», - сказал Пашинян.

Премьер также рассказал, что на последних личных встречах с Путиным вопросам региональной повестки уделяется значительное время.

Накануне российский лидер заявил о положительной роли миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Президент подчеркнул, что в регионе все еще наблюдается напряженная ситуация - сообщается о различных инцидентах, приводящих к человеческим жертвам.