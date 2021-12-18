Вице-канцлер ФРГ призвал принимать решение по «Северному потоку-2» на основании закона

Решение о строительстве трубопровода «Северный поток-2» является ошибочным с точки зрения геополитики, считает глава министерства экономики и защиты климата и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Таким мнением глава ведомства поделился с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«"Северный поток - 2" был ошибкой с геополитической точки зрения. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решен на основании европейского и национального права», — сказал Хабек.

Газопровод «Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Трубопровод не могут ввести в эксплуатацию без сертификации оператора.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоманн сообщил, что в ведомстве ожидают, что решение по «Северному потоку - 2» не будет принято в первой половине 2022 года.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроков по введению трубопровода в эксплуатацию в настоящий момент нет, компания ведет диалог с регулятором, процесс сертификации продолжается.