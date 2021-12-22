В Испании поставлен антирекорд по новым случаям заболеваемости COVID-19

Министерство здравоохранения Испании во вторник 21 декабря сообщило, что за весь период пандемии в Испании выявлено 5 585 054 случая заражения инфекцией COVID-19. Скончались около 89 тысяч человек.

Согласно данным отчета Центра координации оповещения и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения за минувшие сутки было выявлено порядка 50 тысяч новых случаев заражения, что стало новым антирекордом для страны. Так, наибольшее число заражений пришлось на Каталонию (1 033 935), Мадрид (977 101) и Андалусию (868 928).

Ранее максимальное число заражений- порядка 43 тысяч случаев - приходилось на 15 января 2021 года.

В декабре 2020 года в Испании стартовала кампания по вакцинации. Испанское Министерство здравоохранения призывает вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Ранее Генеральный директор ВОЗ призвал положить конец пандемии в 2022 году, считая, что тогда равный доступ к вакцинам должен быть у всех стран.