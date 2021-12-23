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Басурин: первая партия химоружия была доставлена на Украину самолетами США в октябре

Алексей Курильченко
20:33 23.12.2021
По словам официального представителя Народной милиции ДНР, доставка осуществлялась под видом антидота.
Басурин: первая партия химоружия была доставлена на Украину самолетами США в октябре
© Фото: pexels.com
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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что первая партия химического оружия была поставлена в Борисполь самолетами США в октябре этого года. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Первая доставка, которая была антидота, и это не химические вещества, это все-таки можно сказать оружие, она была доставлена самолетами Соединенных Штатов Америки. Это было в октябре, в Борисполе выгружалось. В ноябре пришло само уже химическое оружие. Оно в колбах металлических по 45 миллиметров», - сказал Басурин.

Ранее Басурин заявил, что для применения химического оружия Киев привлек частную военную компанию. По его словам, химоружие поставлялось на линию соприкосновения в двух видах - как снаряды для гранатометов и аэрозоль.

Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что для провокации в города Авдеевка и Красный Лиман были доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

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