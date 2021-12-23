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«Хоккей не остановится без них»: Михайлов об отсутствии игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине

Марина Крижановская
02:24 23.12.2021
Борис Михайлов считает, что отсутствие хоккеистов НХЛ на ОИ в Пекине является проблемой лиги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Хоккеист, советский и российский тренер, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов не видит никакой проблемы в том, что игроки Национальной хоккейной лиги не поедут на зимнюю Олимпиаду в Пекине в 2022 году. В комментарии «Звезде» он сообщил, что «это проблема НХЛ».

«У них на первом месте бизнес, а не Олимпийские игры. Они зарабатывают за счет игр НХЛ - это бизнес», - прокомментировал он.

Михайлов пояснил, что любой бизнес создается для того, «чтобы зарабатывать деньги». На вопрос не было ли это пиар-акцией или потерей для НХЛ, олимпийский чемпион ответил, что «они - независимая лига», не подчиняющаяся ни Олимпийскому комитету, ни Международной федерации хоккея на льду.

«И второе - это бизнес, еще раз повторяю. А любой бизнесмен, который владеет командой, не хочет терять деньги», - поделился мнением Михайлов.

Известный хоккеист добавил, что, по мнению людей, отсутствие такого уровня хоккеистов на Олимпиаде - это удручающий факт.

«Но пройдет Олимпиада и без них. Все команды, которые будут участвовать в олимпийском турнире - они будут все в равных условиях», - сказал он.

Российский тренер отметил, что не видит «в этом никакой трагедии».

«Хоккей не остановится без них», - заключил специалист.

Ранее заслуженный мастер спорта СССР, хоккеист Дмитрий Юшкевич, комментируя отказ НХЛ пустить игроков на Олимпийские игры, назвал лигу «бизнес-проектом». Он добавил, что отсутствие хоккеистов НХЛ на Олимпиаде снизит общий интерес к дисциплине, но повысит шансы российской сборной на победу.

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