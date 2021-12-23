Белый дом не подтвердил январские переговоры России и США по безопасности

В США рассчитывают на проведение переговоров с Россией в январе, однако детали пока не определили, заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали», - цитирует Псаки РИА Новости.

Отмечается, что так он ответила на просьбу журналистов подтвердить заявление президента России Владимира Путина, что переговоры могут состояться в начале января в столице Швейцарии.

Ранее в Вашингтоне выразили готовность к проведению переговоров по безопасности с Москвой в январе. При этом в американской администрации заявили, что прогресс будет возможен только в том случае, если напряженность на Украине снизится.