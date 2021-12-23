В стране и мире В Лондоне прокомментировали инициативу РФ о переговорах по Украине Алиса Кононенко По мнению главы британского внешнеполитического ведомства, ситуацию вокруг Украины можно разрешить только путем диалога. © Фото: @ForeignCommonwealthAndDevelopmentOffice Facebook Читайте нас на: Власти Великобритании приветствуют сигналы российской стороны о желании начать переговоры для снижения напряженности ситуации вокруг Украины, сообщила глава МИД королевства Элизабет Трасс. «Единственный выход из сложившейся ситуации лежит через диалог, и я приветствую тот факт, что Россия направила сигнал о желании начать переговоры в январе», - цитирует заявление Трасс ТАСС. Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможном конфликте России и Украины. По мнению российского лидера, поставки Киеву летального оружия со стороны Запада создают впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика