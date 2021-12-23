В Лондоне прокомментировали инициативу РФ о переговорах по Украине
По мнению главы британского внешнеполитического ведомства, ситуацию вокруг Украины можно разрешить только путем диалога.
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Власти Великобритании приветствуют сигналы российской стороны о желании начать переговоры для снижения напряженности ситуации вокруг Украины, сообщила глава МИД королевства Элизабет Трасс.
«Единственный выход из сложившейся ситуации лежит через диалог, и я приветствую тот факт, что Россия направила сигнал о желании начать переговоры в январе», - цитирует заявление Трасс ТАСС.
Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможном конфликте России и Украины.
По мнению российского лидера, поставки Киеву летального оружия со стороны Запада создают впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию.