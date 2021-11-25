Ушел из жизни актер из «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов

Российский актер Владимир Кузнецов умер на 66 году жизни. Наибольшую известность актер получил после выхода фильмов «Гардемарины, вперед!» и «12 стульев».

О смерти артиста сообщил сайт «Кино-театр.ру», причины ухода из жизни не уточняются. Зрители, которые любили Кузнецова, оставили комментарии с соболезнованиями и вспомнили лучшие роли актера.

Владимир Кузнецов родился четвертого октября 1956 года, окончил ВГИК. С 1978 по 1993 годы работал в Центре театра и кино, где его руководителем был Никита Михалков. Кузнецов также известен ролями в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Матвеева радость», «Одинокий автобус под дождем».