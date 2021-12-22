В Новой Москве пассажирский автобус съехал в кювет
При столкновении с легковушкой пассажирский автобус частично съехал в кювет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Госавтоинспекция Москвы
В селе Кленово в Новой Москве произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП автобус частично съехал в кювет. По предварительным данным, пассажир легкового автомобиля пострадал.
«Примерно в 16.00 в поселении Кленовское, село Кленово, дом 122, произошло столкновение подмосковного пассажирского автобуса и автомобиля "вольво". Автобус частично съехал в кювет», - сообщается в Telegram-канале столичного ГИБДД.
На данный момент инспекция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее в Саратове междугородний автобус въехал во двор жилого дома после отказа тормозов. По пути транспортное средство протаранило несколько автомобилей, пострадали шесть человек.