В Новой Москве пассажирский автобус съехал в кювет

В селе Кленово в Новой Москве произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП автобус частично съехал в кювет. По предварительным данным, пассажир легкового автомобиля пострадал.

«Примерно в 16.00 в поселении Кленовское, село Кленово, дом 122, произошло столкновение подмосковного пассажирского автобуса и автомобиля "вольво". Автобус частично съехал в кювет», - сообщается в Telegram-канале столичного ГИБДД.

На данный момент инспекция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Саратове междугородний автобус въехал во двор жилого дома после отказа тормозов. По пути транспортное средство протаранило несколько автомобилей, пострадали шесть человек.