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В штабе объединения ВКС открылась художественная выставка, приуроченная ко Дню дальней авиации

17:16 23.12.2021
В рамках художественной выставки представлено более 40 произведений живописи и графики.
В штабе объединения ВКС открылась художественная выставка, приуроченная ко Дню дальней авиации
© Фото: Минобороны России
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В штабе объединения ВКС открылась художественная выставка, посвященная дальней авиации, приуроченная к профессиональному празднику.

В рамках художественной выставки представлено более 40 произведений живописи и графики.

Работы принадлежат к 40-м и 70-м годам XX века и отражают историю российской столицы. 

«Эта коллекция - уникальное собрание художественных произведений, и мне, дочери полковника авиации Александра Зенина, летчика-штурмовика, участника Великой Отечественной войны, Героя России, очень дорога. И я хотела накануне профессионального праздника дальней авиации этой экспозицией, которая собиралась мною много лет, поделиться с нашими военнослужащими, а также с будущими защитниками Отечества. Это такая благотворительная акция, поэтому главная цель данного мероприятия - познакомить военнослужащих дальней авиации и представителей юнармейских отрядов Воздушно-космических сил с собранными экспонатами, которые во многом связаны с военной историей нашего Отечества», - заявила в ходе мероприятия директор галереи, член Союза художников России Елена Зенина.

Мероприятием руководил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Нечасто удается провести подобные мероприятия, да еще и на территории штаба, поэтому, когда появилась такая возможность, мы ее сразу и реализовали. Наш личный состав уже проявил высокий интерес к выставке, увидев на стенах уникальные картины. Возможно, это станет доброй традицией - проводить такие мероприятия культурно-просветительной направленности регулярно, и не только в канун профессионального праздника», - подчеркнул Кобылаш.

Также в мероприятии приняли участие военнослужащие командования дальней авиации, юнармейцы и представители Центра патриотического воспитания Воздушно-космических сил.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

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