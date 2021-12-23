Армия Осваивая новые высоты: дальней авиации России исполняется 107 лет Дальняя авиация России празднует 107-ю годовщину со дня основания. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сегодня дальней авиации России исполняется 107 лет с момента основания. Дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях. На вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций. © Минобороны России В течение года экипажи дальней авиации участвовали в совместных стратегических учениях «Запад-2021», совместных российско-узбекских учениях, учениях с Северным и Тихоокеанским флотами, а также других мероприятиях боевой подготовки, проводимых под руководством командующего и вышестоящих органов военного управления. Также в 2021 году экипажи дальней авиации провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с экипажами Военно-воздушных сил Народной освободительной армии Китая. Особенностью выполнения задачи явилась большая продолжительность полета над водной поверхностью с пересечением государственной границы и полетом над территорией Китая. © Минобороны России Помимо этого, экипажи дальней авиации неоднократно выполняли задачи патрулирования воздушного пространства Республики Беларусь. В 2021 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100 процентов, включая работу по подготовке экипажей на боевое применение и подготовку летного состава на квалификационные разряды. © Минобороны России Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков создано на основании решения военного совета Российской армии, которое было высочайше утверждено 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами. © Минобороны России Во время Великой Отечественной войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тысяч боевых вылетов, сбросили на войска и объекты противника два миллиона 276 тысяч бомб различного калибра. Среди военнослужащих 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а шесть были удостоены этого звания дважды. Поступившие на вооружение дальней авиации в 70-80-е годы новые авиационные комплексы Ту-22М, Ту-95МС, Ту-160 подняли на новую высоту роль и место дальней авиации в общей системе обороны страны. Сегодня на вооружении дальней авиации стоят модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и другие типы авиационной техники. Материал подготовили Анна Берестовая и Сергей Александров В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика