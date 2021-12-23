Осваивая новые высоты: дальней авиации России исполняется 107 лет
Дальняя авиация России празднует 107-ю годовщину со дня основания.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Сегодня дальней авиации России исполняется 107 лет с момента основания. Дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях. На вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.